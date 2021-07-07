Как агентство Perspective Pro сняло рекламу на стадионе во время пандемии

В сентябре 2020 года рекламное агентство Perspective Pro сняло ролик о футболе для Bet Planet. Рассказываем, как команде удалось задействовать массовку во время пандемии и какие результаты принесла реклама.

Цель ролика — привлечь внимание к бренду в африканских странах, таких как Мадагаскар и Гана. Команда решила показать игру в футбол вместо ставок, чтобы заинтересовать поклонников спорта. Для реализации идеи специалисты собрали массовку, каскадеров и профессиональных игроков.

Агентство собрало специалистов из разных стран. Созданием видео руководил Джейсон Бок, новозеландский режиссер музыкальных клипов и рекламы. Среди его работ — ролики для Tesla, Uniqlo, G-Shock и Футбольной федерации Австралии.

Компьютерную графику готовила студия CGF. В числе ее проектов — такие российские фильмы, как «Движение вверх» и «Тренер». Саундтрек в жанре афробит записал музыкант и продюсер Тим Аминов.

Мы сконцентрировались на идее о том, что приложение Bet Planet — это то, к чему любой может присоединиться для развлечения. Эту идею воплотили через футбольный матч, в котором случайные люди по всему городу втягиваются в игру. Она постепенно увеличивается в масштабах и перетекает на стадион.



Мне нравится идея, когда зритель не понимает, почему и как игра стартовала. Его просто забирают на приключение. Джейсон Бок, режиссер ролика

При этом рекламу для Африки снимали в центре Киева. Съемки организовали всего за месяц. Уже 14 сентября город попал в «оранжевую зону» — власти ограничили проведение массовых мероприятий, работу отелей, фитнес-клубов и другого бизнеса.

В итоге ролик был снят, а рекламная кампания оказалась успешной: за первый месяц узнавание бренда в Мадагаскаре, Кении, Гане и других африканских странах увеличилось на 15%. Сейчас ролик показывают и в Европе — в Польше и Норвегии.

Посмотреть ролик:

Фото на обложке предоставлено компанией