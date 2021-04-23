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В России появятся первые поезда на водородном топливе – РБК

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Трансмашхолдинг» построит первые в России пассажирские поезда на водородном топливе, сообщает РБК со ссылкой на telegram-канал «Энергичный инсайт». В планах к 2024 году выпустить семь образцов, стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей.

В России появятся первые поезда на водородном топливе – РБК

Ходить новые поезда будут по Сахалинской области, следует из презентации, опубликованной в telegram-канале «Энергичный инсайт». Стоимость билета составит от 1,8 до 27,3 рублей за 1 км пути.

Telegram-канал "Энергичный инсайт"

В презентации также указано, что «Траснмашхолдинг» поставит пять двухвагонных поезда (405 млн рублей каждый) и два трехвагонных (492 млн рублей каждый). РЖД возьмут поезда в аренду, «Росатом» займется производством топлива в регионе. 

«Трансмашхолдинг» договорилась с дочкой «Росатома» «Росатом Оверсиз» о создании совместного предприятия для организации заправочной инфраструктуры в регионе, следует из пресс-релиза компании, опубликованного 23 апреля.

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Фото на обложке: ortodoxfoto / Depositphotos.com

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