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Открыта регистрация на бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 июня состоится бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний» от Digital Leader. Мероприятие пройдет онлайн и офлайн в Москве.

Открыта регистрация на бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний»

В программе:

  • результаты исследования «Digital Pharma: новый клиентский опыт» компании «Крок»;
  • обсуждение цифровых инструментов для управления лояльностью и онлайн-продажами, развития цифровых лидеров;
  • кейсы цифровой трансформации.

В качестве спикеров выступят:

  • Анна Константинова, старший менеджер по развитию цифровых технологий Pfizer;
  • Вячеслав Краснов, бизнес-партнер по эффективности маркетинга STADA в России и СНГ;
  • Иван Глушков, заместитель генерального директора компании «Иммунотехнологии», и другие представители индустрии.

Подробности и регистрация — на странице мероприятия.

Фото на обложке: Oleksiy Mark / Shutterstock

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