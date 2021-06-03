Евгения Хрисанфова
17 июня состоится бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний» от Digital Leader. Мероприятие пройдет онлайн и офлайн в Москве.
Открыта регистрация на бранч «Технологии цифрового превосходства для фармацевтических компаний»Евгения Хрисанфова
В программе:
- результаты исследования «Digital Pharma: новый клиентский опыт» компании «Крок»;
- обсуждение цифровых инструментов для управления лояльностью и онлайн-продажами, развития цифровых лидеров;
- кейсы цифровой трансформации.
В качестве спикеров выступят:
- Анна Константинова, старший менеджер по развитию цифровых технологий Pfizer;
- Вячеслав Краснов, бизнес-партнер по эффективности маркетинга STADA в России и СНГ;
- Иван Глушков, заместитель генерального директора компании «Иммунотехнологии», и другие представители индустрии.
Подробности и регистрация — на странице мероприятия.
Фото на обложке: Oleksiy Mark / Shutterstock
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