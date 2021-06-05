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В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что вопрос продажи рецептурных лекарств через сеть обсуждается.

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Эксперт отметила, что в некоторых регионах запускается пилотный проект. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», — сказала Самойлова на ПМЭФ.

Спикер отметила, что власти убрали требование к организации иметь 10 точек отпуска лекарств, а также разрешили торговать через маркетплейсы. Но ответственность за качество и условия хранения препаратов осталась.

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Фото: fizkes / Shutterstock

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