Стартап-платформа для self-made дизайна Planner 5D откроет русифицированную онлайн-школу

Стартап Planner 5D, чья платформа позволяет спроектировать интерьер и разработать дизайнерские решения, объявил о запуске русифицированной онлайн-школы. Ранее уроки были доступным только на английском языке.
Фото: planner5d.com
Курс состоит из девяти видеоуроков, каждый из которых длится до 15 минут:
- введение в дизайн интерьера
- зонирование
- эргономика
- стили интерьера
- цвета и материалы
- мебель
- освещение
- декор
- визуализация
По окончании курса пользователь сможет выполнить домашнее задание, которое проверит профессиональный дизайнер, пояснили в Planner 5D.
«За первый год работы школы на курс записалось 30 600 человек из англоязычных стран. В этом году мы расширяем географию и запускаем курс на испанском и русском языках», – отметил CEO компании Андрей Устюгов.
Фото: planner5d.com
Planner 5D доступна на всех платформах и насчитывает 64 млн пользователей. Технология продукта позволяет с помощью ИИ превратить двухмерный план помещения в интерактивный трехмерный, который можно посмотреть через инструменты VR.
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