Стартап-платформа для self-made дизайна Planner 5D откроет русифицированную онлайн-школу

Стартап Planner 5D, чья платформа позволяет спроектировать интерьер и разработать дизайнерские решения, объявил о запуске русифицированной онлайн-школы. Ранее уроки были доступным только на английском языке.

Фото: planner5d.com

Курс состоит из девяти видеоуроков, каждый из которых длится до 15 минут:

введение в дизайн интерьера

зонирование

эргономика

стили интерьера

цвета и материалы

мебель

освещение

декор

визуализация

По окончании курса пользователь сможет выполнить домашнее задание, которое проверит профессиональный дизайнер, пояснили в Planner 5D.

«За первый год работы школы на курс записалось 30 600 человек из англоязычных стран. В этом году мы расширяем географию и запускаем курс на испанском и русском языках», – отметил CEO компании Андрей Устюгов.

Фото: planner5d.com

Planner 5D доступна на всех платформах и насчитывает 64 млн пользователей. Технология продукта позволяет с помощью ИИ превратить двухмерный план помещения в интерактивный трехмерный, который можно посмотреть через инструменты VR.

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