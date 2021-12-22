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CEO сервиса Platim с инвестициями основателя KudaGo выкупит долю одного из владельцев компании

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

CEO сервиса Platim для выплат фрилансерам и самозанятым Леонид Румянцев выкупит в проекте долю продуктового дизайнера Елены Гавриловой. Об этом Румянцев рассказал RB.ru.

CEO сервиса Platim с инвестициями основателя KudaGo выкупит долю одного из владельцев компании

По его словам, Елена Гаврилова продает свою долю по личным причинам, но при этом остается в команде. Закрытие сделки ожидается в начале следующего года.

Румянцев не раскрыл сумму сделки, однако можно предположить, что доля Гавриловой стоит 10 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, ей принадлежит 10% ООО «Платим». Ранее CEO Platim сообщал, что проект оценивается в 100 млн рублей.

В настоящее время 55% в ООО «Платим» также принадлежит Леониду Румянцеву, 25% — Николаю Захарову, 10% — основателю KudaGo Александру Прокофьеву.

Platim появился в апреле 2021 года. Стартап организовывает выплаты фрилансерам и самозанятым, а затем самостоятельно собирает чеки в один реестр и предоставляет закрывающие документы.

В середине ноября стало известно о дофинансировании компании и смене бизнес-модели. Основатель сервиса KudaGo Александр Прокофьев предоставил сервису 5 млн рублей, еще 3 млн вложил Леонид Румянцев. После сделки доля Прокофьева увеличится до 16%, а Захаров выйдет из проекта. Доли в компании получат новые ключевые члены команды.

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Фото на обложке: Unsplash

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