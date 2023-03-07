На поддержку экспорта российского ПО попросили 465 млн рублей в год

На поддержку экспорта российского программного обеспечения может потребоваться около 465 млн рублей в год. Для этого предлагает запустить акселератор на 500 IT-компаний в год, следует из проекта дорожной карты «Руссофта», с документом ознакомились «Ведомости».

Для выхода продуктов на новые рынки в документе предлагается консолидировать опыт ведущих акселераторов – ФРИИ, фонда «Сколково», Generation S» – и отбирать компании совместно с ними.

Предварительная финансовая модель программы рассчитывалась из данных, по состоянию на январь 2023 года. По словам представителя «Руссофта», стоимость акселерации на одно решение – порядка 1,2 млн рублей, из которых 20% софинансирует компания и 80% – государство.

Замгендиректора по PR консалтинговой группы «Полилог» Надежда Первова отметила, что 1,2 млн рублей на вывод одного продукта на новый зарубежный рынок выглядит как довольно небольшой бюджет. По ее словам, суммы хватит ненадолго: компания по продвижению на зарубежном рынке обходится в среднем в $10 тыс.–12 тыс.

Сейчас наиболее приоритетными регионами для экспорта российских решений являются страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также СНГ, сообщили представители российских IТ-компаний.

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