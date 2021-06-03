Посылки от «Почты России» будут летать над Чукоткой и Ямалом на дронах

«Почта России» планирует запустить экспериментальную сеть доставки посылок с помощью беспилотников на Чукотке, Камчатке, Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Первые тестовые полеты обещают провести уже в этом году.

Сеть будет включать 48 маршрутов.

«Мы планируем, что проект увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети в 1,85 раза, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,81 раза», – отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«Почта России» будет активно развивать беспилотную инфраструктуру в Чукотском автономном округе, с губернатором которого оператор подписал соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

«В условиях Чукотки беспилотники могут показать хорошую эффективность, потому что рейсовая авиация не всегда может взять на борт почту, а наземным транспортом до большинства населенных пунктов не добраться», – подчеркнул губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

В рамках этого соглашения подразумевается строительство авиационного отделения, запуск которого намечен на 2022 год, и модернизация почтовых отделений. Объем инвестиций по проектам составит 340 млн рублей.

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