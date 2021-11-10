Первая международная конференции «Поля России» пройдет в Москве

1–2 декабря 2021 года состоится международная конференции «Поля России. Зерновые и масличные культуры». Участники обсудят актуальные вопросы семеноводческой отрасли и услышат выступления всемирно известных экспертов.
В программе:
- аналитика зерновых и масличных рынков: итоги и прогнозы;
- экспорт зерновых и масличных культур;
- динамика производства, тенденции изменения рынка собранного урожая, цены;
- тенденции гибридизации;
- оценки оригинальности семян;
- технологии успешного выращивания зерновых и масличных культур;
- переработка, технологии и оборудование.
Среди приглашенных спикеров:
- Максим Уваров, генеральный директор ООО «Smart Hemp»;
- Игорь Свириденко, вице-президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, МПА;
- Юлия Вайванцева, брокер по экспорту сельхозпродукции Grain Point Limited;
- Вячеслав Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойтова;
- Александр Лаптиев, доктор биологических наук, заместитель руководителя центра биологической регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР) и другие.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.
Организатор — издательский дом «Сфера», член комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса.
Фото на обложке: Maks Ershov /
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