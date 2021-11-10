Первая международная конференции «Поля России» пройдет в Москве

1–2 декабря 2021 года состоится международная конференции «Поля России. Зерновые и масличные культуры». Участники обсудят актуальные вопросы семеноводческой отрасли и услышат выступления всемирно известных экспертов.

В программе:

аналитика зерновых и масличных рынков: итоги и прогнозы;

экспорт зерновых и масличных культур;

динамика производства, тенденции изменения рынка собранного урожая, цены;

тенденции гибридизации;

оценки оригинальности семян;

технологии успешного выращивания зерновых и масличных культур;

переработка, технологии и оборудование.

Среди приглашенных спикеров:

Максим Уваров, генеральный директор ООО «Smart Hemp»;

Игорь Свириденко, вице-президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, МПА;

Юлия Вайванцева, брокер по экспорту сельхозпродукции Grain Point Limited;

Вячеслав Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойтова;

Александр Лаптиев, доктор биологических наук, заместитель руководителя центра биологической регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР) и другие.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.

Организатор — издательский дом «Сфера», член комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса.