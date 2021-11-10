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Первая международная конференции «Поля России» пройдет в Москве

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

1–2 декабря 2021 года состоится международная конференции «Поля России. Зерновые и масличные культуры». Участники обсудят актуальные вопросы семеноводческой отрасли и услышат выступления всемирно известных экспертов.

Первая международная конференции «Поля России» пройдет в Москве

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В программе:

  • аналитика зерновых и масличных рынков: итоги и прогнозы;
  • экспорт зерновых и масличных культур;
  • динамика производства, тенденции изменения рынка собранного урожая, цены;
  • тенденции гибридизации;
  • оценки оригинальности семян;
  • технологии успешного выращивания зерновых и масличных культур;
  • переработка, технологии и оборудование.

Среди приглашенных спикеров:

  • Максим Уваров, генеральный директор ООО «Smart Hemp»;
  • Игорь Свириденко, вице-президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий, МПА;
  • Юлия Вайванцева, брокер по экспорту сельхозпродукции Grain Point Limited;
  • Вячеслав Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойтова;
  • Александр Лаптиев, доктор биологических наук, заместитель руководителя центра биологической регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР) и другие.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.

Организатор — издательский дом «Сфера», член комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса. 

Фото на обложке: Maks Ershov / Shutterstock

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