Украинский бизнесмен Максим Поляков продаст всю свою долю в космической компании Firefly Aerospace, базирующейся в Техасе. Покупателем выступила инвесткомпания AE Industrial Partners

Частная инвестиционная компания AE Industrial Partners приобретает значительную долю в Firefly у инвесткомпании Полякова Noosphere Venture Partners, сообщил Bloomberg. Детали сделки стороны не раскрывают.

Firefly базируется в Центральном Техасе и производит ракеты, которые выводят спутники в космос. По данным агенства, Поляков вложил в Firefly $200 млн. В сентябре 2021 года Firefly провела свой первый запуск. Его ракета, получившая название «Альфа», не вышла на орбиту и взорвалась в воздухе на третьей минуте испытательного полета.

Сделка произошла после того, как Поляков оказался под давлением правительства США, которое ранее потребовало от него отказаться от доли в компании из соображений национальной безопасности. В ноябре 2021 года Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) потребовал от Полякова продать около 50% акций Firefly. Власти США опасались, что ценные технологии могут попасть в Украину и Россию.

В февраля 2022 года Поляков опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что продаст свою 58-процентную долю в Firefly за $1. История рассудит всех вас, ребята», — написал он.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Bloomberg