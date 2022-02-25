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Украинский бизнесмен Максим Поляков продаст всю свою долю в космической компании Firefly Aerospace

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Украинский бизнесмен Максим Поляков продаст всю свою долю в космической компании Firefly Aerospace, базирующейся в Техасе. Покупателем выступила инвесткомпания AE Industrial Partners

Украинский бизнесмен Максим Поляков продаст всю свою долю в космической компании Firefly Aerospace

Частная инвестиционная компания AE Industrial Partners приобретает значительную долю в Firefly у инвесткомпании Полякова Noosphere Venture Partners, сообщил Bloomberg. Детали сделки стороны не раскрывают.

Firefly базируется в Центральном Техасе и производит ракеты, которые выводят спутники в космос. По данным агенства, Поляков вложил в Firefly $200 млн. В сентябре 2021 года Firefly провела свой первый запуск. Его ракета, получившая название «Альфа», не вышла на орбиту и взорвалась в воздухе на третьей минуте испытательного полета.

Сделка произошла после того, как Поляков оказался под давлением правительства США, которое ранее потребовало от него отказаться от доли в компании из соображений национальной безопасности. В ноябре 2021 года Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) потребовал от Полякова продать около 50% акций Firefly. Власти США опасались, что ценные технологии могут попасть в Украину и Россию.

В февраля 2022 года Поляков опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что продаст свою 58-процентную долю в Firefly за $1. История рассудит всех вас, ребята», — написал он.

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Фото: Bloomberg

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