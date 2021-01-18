Производство разлагаемой посуды из льна и соломы запустят в Росcии

Выпуск биоразлагаемой посуды начнется на Алексинском химкомбинате в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и науки региона.

Экопосуда будет производиться из целлюлозосодержащего сырья на основе древесных и растительных компонентов (лен, солома). При этом будет соблюдаться безхлорная технология получения целлюлозы, это сделает посуду безопасной для человека.

Проект находится в стадии проработки, производственные мощности будут определены позже. Работу над деталями технологии разработчики планируют завершить к 2024 году. Биоразлагаемая посуда сможет в перспективе заменить аналогичные товары из искусственных полимеров, полагают в тульском Минпромнауки.

Алексинский химкомбинат входит в научно-образовательный центр «ТулаТех», сейчас занимается производством боеприпасов и вооружения. Центр был создан в ноябре 2020 года по нацпроекту «Наука». Производство наладят в рамках одного из четырех направлений деятельности центра под названием «Экобиотех» (экология и биотехнологии).

Ранее основатель стартапа CLEAPL Иван Захаров в интервью Rusbase рассказал о перспективах биоразлагаемых материалов на мировом и российском рынках, а также о старте своего проекта по разработке съедобной одноразовой посуды, в том числе трубочек для напитков.

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