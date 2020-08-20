Эксперты оценили потери ресторанов России из-за коронавируса

В апреле объем закупок московских ресторанов упал на 52% по сравнению с докризисным февралем. Об этом говорят результаты исследования компании MixCart, с которыми ознакомился Rusbase.

MixCart разрабатывает облачную систему управления закупками для предприятий общепита. Компания исследовала ресторанный рынок России и отдельно — Москвы — на основе данных с февраля по июль 2020 года. Аналитики учитывали заведения, которые работают в системе MixCart более двух месяцев подряд и которые с февраля по июль 2020 года делали не меньше 10 заказов в месяц.

В исследовании ресторанного рынка России участвовали 1800 заведений из 45 городов. В выборку по Москве и Московской области попали 700 ресторанов, кафе, фудкортов, столовых, баров, пабов и других заведений общепита, подключенных к IT-системе закупок и документооборота MixCart.