Эксперты оценили потери ресторанов России из-за коронавируса
В апреле объем закупок московских ресторанов упал на 52% по сравнению с докризисным февралем. Об этом говорят результаты исследования компании MixCart, с которыми ознакомился Rusbase.
MixCart разрабатывает облачную систему управления закупками для предприятий общепита. Компания исследовала ресторанный рынок России и отдельно — Москвы — на основе данных с февраля по июль 2020 года. Аналитики учитывали заведения, которые работают в системе MixCart более двух месяцев подряд и которые с февраля по июль 2020 года делали не меньше 10 заказов в месяц.
В исследовании ресторанного рынка России участвовали 1800 заведений из 45 городов. В выборку по Москве и Московской области попали 700 ресторанов, кафе, фудкортов, столовых, баров, пабов и других заведений общепита, подключенных к IT-системе закупок и документооборота MixCart.
Аналитики оценивали потери ресторанов из-за пандемии по изменению объема закупок. Самое большое падение объема закупок у российских ресторанов произошло в апреле.
Показатели российских ресторанов в апреле:
- сохранили объем закупок на мартовском уровне — 23%;
- объем закупок упал на 60% и более по сравнению с мартом— 43%;
- сделали меньше 10 закупок — 76%;
- не сделали ни одной закупки — 4%.
В Москве и Московской области только 5% предприятий в апреле сохранили объем закупок на мартовском уровне. У 73% столичных ресторанов, работающих с MixCart, объем закупок упал на 60% и более по сравнению с мартовским уровнем. 54% московских заведений общепита сделали в апреле менее 10 закупок, 8% не сделали ни одного заказа.
В апреле объем закупок у ресторанов снизился в среднем на 52% по сравнению с докризисным февралем, в числовом выражении — на 1 156 000 рублей.
В мае объем закупок, которые делали рестораны по всей России, начал восстанавливаться. В июне средний оборот одного ресторана вырос на 17% по сравнению с майским уровнем. Аналитики MixCart объясняют рост повышением потребительского спроса на фоне открытия летних веранд.
Также эксперты отмечают, что рестораны экспериментировали со стратегиями выживания: например, тестировали форматы доставки и работы навынос.
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock
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