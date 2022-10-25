Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках резко выросло на фоне мобилизации

В российских городах-миллионниках резко выросло предложение на рынке долгосрочной аренды жилья. В первый месяц мобилизации (по сравнению с месяцем до) количество новых предложений увеличилось на 66%. При этом цена на аренду выросла.
Аналитикой о состоянии рынка долгосрочной аренды жилья с РБК поделился «Циан».
По данным сервиса, в первый месяц частичной мобилизации в России (21 сентября – 21 октября) в сравнении с месяцем до (21 августа – 21 сентября) предложение квартир в аренду на долгий срок в городах с населением свыше 1 млн человек выросло на 66%. В количественном выражении это 38 тысяч новых предложений против 23 тысяч.
Топ-3 городов по числу новых лотов по аренде жилья на «Циан» составили Казань (+1,18 тысяч, рост в два раза), Москва (+ 18,1 тысяч, рост на 85%), Ростов-на-Дону (+517, рост на 73%). Предложение также выросло в Самаре, Екатеринбурге, Петербурге – на 68%, 60% и 58% соответственно.
С резким увеличением предложения на рынке ставка арендного жилья выросла. В среднем по России рост составил 15% – до 23 тысяч рублей в месяц. Больше других жилье в аренду подорожало в Ростове-на-Дону, Москве и Саратове.
Фото на обложке: Jayakri /
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