Российские IT-компании попросили правительство найти сервера и системы хранения данных

VK попросила Минцифры помочь найти и закупить вычислительную технику — сервера и системы хранения данных. Компания не может закупить оборудование, необходимое для текущей работы и расширения мощностей. Трудности с оборудованием могут быть и у других организаций.

Министерство получило письмо, отметив, что оно вместе Минпромторгом «принимает меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям», сообщил «Коммерсантъ».

Представитель VK рассказал, что повышенная активность пользователей привела к увеличению нагрузки на IT-инфраструктуру компании, но у нее «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов» на долгое время.

Приобрести коммерческие партии нового оборудования в России практически невозможно, заявил изданию собеседник на рынке операторов центров обработки данных. «Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — подчеркнул он. Глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев подтвердил, что купить импортную технику сейчас затруднительно.

Он добавил, что обычные запросы большинства российских клиентов можно удовлетворить решениями от местных производителей, которые занимаются сборкой и поставкой серверов из российских компонентов. Таких поставщиков на российском рынке не меньше десяти, подсчитал Александр Сысоев. Однако запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе, рассказали газете источники на рынке.

Фото на обложке: Alexandru Chiriac / Shutterstock