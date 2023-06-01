В новом сезоне «Простоквашино» расскажут, как запустить свой бизнес

В очередной серии перезапущенного мультфильма о Простоквашино расскажут о финансовой грамотности. Об этом сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале.

«Союзмульфильм» совместно с Минфином и МИФИ выпустил серию знаменитого мультсериала ко Дню защиты детей. В ней рассказывается об основах финансовой грамотности. Известные герои поделятся опытом запуска собственного бизнеса.

В новом эпизоде «Парк Аттракционов» Дядя Федор, Матроскин и Шарик открывают свой парк развлечений. Героям предстоит принимать важные решения на основе точный финансовых расчетов.

Всего в новом сезоне мультфильма будет пять эпизодов, все они посвящены аспектам финансовой безопасности, особенностям ведения своего дела и экономике в целом.

«Союзмультфильм» перезапустил серию советских анимационных картин о мальчике и его друзьях псе и коте в 2018 году. Проект вызвал неоднозначные оценки, некоторые, включая автора книг, которой снимали оригинальный мульфиль, расктириковали перезапуск.

Фото на обложке: Telegram-канал Минфина РФ