Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В новом сезоне «Простоквашино» расскажут, как запустить свой бизнес

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В очередной серии перезапущенного мультфильма о Простоквашино расскажут о финансовой грамотности. Об этом сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале.

В новом сезоне «Простоквашино» расскажут, как запустить свой бизнес

«Союзмульфильм» совместно с Минфином и МИФИ выпустил серию знаменитого мультсериала ко Дню защиты детей. В ней рассказывается об основах финансовой грамотности. Известные герои поделятся опытом запуска собственного бизнеса. 

В новом эпизоде «Парк Аттракционов» Дядя Федор, Матроскин и Шарик открывают свой парк развлечений. Героям предстоит принимать важные решения на основе точный финансовых расчетов. 

Всего в новом сезоне мультфильма будет пять эпизодов, все они посвящены аспектам финансовой безопасности, особенностям ведения своего дела и экономике в целом.

«Союзмультфильм» перезапустил серию советских анимационных картин о мальчике и его друзьях псе и коте в 2018 году. Проект вызвал неоднозначные оценки, некоторые, включая автора книг, которой снимали оригинальный мульфиль, расктириковали перезапуск. 

Фото на обложке: Telegram-канал Минфина РФ

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Забастовка сценаристов в США: что теряют ее участники и киностудии
  2. 2 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
  3. 3 РКН заблокировал платформу социальной журналистики Medium
  4. 4 Накопительный счет от «Озон банка», цены на отдых за рубежом растут: главное 1 июня
  5. 5 Менее доступная ипотека и логотипы самозанятых: нововведения июня
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2023

E-com Heroes

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ