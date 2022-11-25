Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владимир Путин и Алексей Кудрин согласовали план раздела «Яндекса» — The Bell

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на 25 ноября обсудил в Владимиром Путиным раздел активов «Яндекса», сообщает издание The Bell со ссылкой на источники. Президент окончательно согласовал переход Кудрина в компанию, он возглавит структуру, в которую войдут нынешние топ-менеджеры. Эта структура будет принимать ключевые для компании решения.  

Владимир Путин и Алексей Кудрин согласовали план раздела «Яндекса» — The Bell

О том, что встреча Путина и Кудрина состоится, СМИ писали еще в начале недели, а о планах реорганизации «Яндекса» стало известно в сентябре. Тогда сообщалось, что основатель компании Аркадий Волож предложит Алексею Кудрину 5% в организации взамен на помощь в разделении международного и российского бизнеса «Яндекса».

По словам источников The Bell, Волож получит лицензии на проекты развития беспилотников, «Яндекс.Практикума» и «Яндекс.Толоки», а также облачных сервисов за границей. Отмечается, что такие лицензии могут быть оформлены на материнскую компанию «Яндекса» — голландскую Yandex N.V.

Российский «Яндекс» со всеми активами перейдет под новую материнскую структуру, которая, как утверждают источники, будет создана в РФ. В настоящее время контрольный пакет голосов принадлежит Воложу, а после завершения реорганизации он перейдет Кудрину и оставшимся в компании менеджерам.

Кроме того, утверждается, что структуры Владимира Потанина станут акционерами «Яндекса», но Роман Абрамович и ВТБ при этом сохранят свои доли. Собеседники издания также подтвердили, что Кудрин за помощь получит 5% компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о состоявшейся встрече. Представитель Кремля и ранее не подтверждал переговоры Кудрина с Путиным по вопросу раздела «Яндекса».

Фото на обложке: PalSand / Shutterstock

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 The Bell сообщил о планах Алексея Кудрина обсудить с Владимиром Путиным условия раздела «Яндекса»
  2. 2 Путин сообщил о введении налоговых льгот для бизнеса за внедрение российского софта
  3. 3 Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года
  4. 4 «Яндекс» стал скрывать липовые скидки на распродажах
  5. 5 «Яндекс» добавил детские аккаунты в свои сервисы
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ