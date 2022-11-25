Владимир Путин и Алексей Кудрин согласовали план раздела «Яндекса» — The Bell

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на 25 ноября обсудил в Владимиром Путиным раздел активов «Яндекса», сообщает издание The Bell со ссылкой на источники. Президент окончательно согласовал переход Кудрина в компанию, он возглавит структуру, в которую войдут нынешние топ-менеджеры. Эта структура будет принимать ключевые для компании решения.

О том, что встреча Путина и Кудрина состоится, СМИ писали еще в начале недели, а о планах реорганизации «Яндекса» стало известно в сентябре. Тогда сообщалось, что основатель компании Аркадий Волож предложит Алексею Кудрину 5% в организации взамен на помощь в разделении международного и российского бизнеса «Яндекса».

По словам источников The Bell, Волож получит лицензии на проекты развития беспилотников, «Яндекс.Практикума» и «Яндекс.Толоки», а также облачных сервисов за границей. Отмечается, что такие лицензии могут быть оформлены на материнскую компанию «Яндекса» — голландскую Yandex N.V.

Российский «Яндекс» со всеми активами перейдет под новую материнскую структуру, которая, как утверждают источники, будет создана в РФ. В настоящее время контрольный пакет голосов принадлежит Воложу, а после завершения реорганизации он перейдет Кудрину и оставшимся в компании менеджерам.

Кроме того, утверждается, что структуры Владимира Потанина станут акционерами «Яндекса», но Роман Абрамович и ВТБ при этом сохранят свои доли. Собеседники издания также подтвердили, что Кудрин за помощь получит 5% компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о состоявшейся встрече. Представитель Кремля и ранее не подтверждал переговоры Кудрина с Путиным по вопросу раздела «Яндекса».

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