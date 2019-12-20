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Rambler Group отозвала иск к Twitch, связанный с трансляциями Английской премьер-лиги

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Rambler Group отозвала иск к стриминговой платформе Twitch, связанный с трансляцией матчей Английской премьер-лиги в России. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Rambler Group отозвала иск к Twitch, связанный с трансляциями Английской премьер-лиги

Ранее Rambler собирался взыскать 180 млрд рублей за распространение нелегального контента. Компания подала иск к Twitch в августе и тогда требовала только заблокировать Twitch. Потом появилось и требование денежного взыскания. Мосгорсуд должен был рассмотреть спор 20 декабря.

Стороны согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий, говорится в сообщении Rambler. По итогам переговоров Rambler и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. 

Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Отмечается, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны, Twitch также «предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты».

Rambler владеет эксклюзивными правами на показ матчей в России в течение трех лет. Соответствующий контракт компания заключила в апреле 2019 года, он вступил в силу с июня 2019 года.

Похожие претензии у Rambler есть к сайту «Матч ТВ». В Роскомнадзоре накануне сообщили, что «Матч ТВ» также удалил нелегальный контент по требованию интернет-компании.

Фото: Unsplash

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