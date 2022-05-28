Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля

Текущее укрепление рубля, по мнению ученых Российской академии наук, помогает сдерживанию внутренних цен, но негативно сказывается на доходах бюджетной системы, издержках экспортеров, а также конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешнем рынках.
Согласно свежему ежеквартальному прогнозу Института хозяйственного прогнозирования РАН, равновесный курс находится в диапазоне от 60 до 65 рублей за доллар.
Данные прогноза передает РБК. Как отмечают специалисты РАН, параметры равновесия курса должны определяться следующими факторами:
- дефицитом бюджета;
- оттоком капитала;
- уровнем торгового баланса.
Сжатие импорта из-за санкций и ограничения Центробанка на использование резервных валют приводят к избытку предложения на внутреннем рынке валюты, из-за чего происходит укрепление рубля.
Экономисты отрицают гипотезу об искусственном характере текущего курса рубля, поскольку бюджетное правило в силу его приостановки не может выступать сдерживающим фактором падения стоимости отечественной валюты.
«Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — говорится в докладе.
На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости вернуться к равновесному курсу рубля.
«Почему-то считается, что укрепление рубля — это хорошо, ослабление — плохо. На самом деле плохо и то и то. Рубль должен быть в каких-то разумных границах», — сказал министр, назвав в качестве плюсов «сильного» рубля сдерживание потребительских цен, минусов — неконкурентоспособность отечественных производителей.
В четверг Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых, после чего рубль с четырехлетнего максимума в 57 рублей за доллар рухнул до 66-67 рублей.
Фото: Deacons docs / Shutterstock
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