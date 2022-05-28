Текущее укрепление рубля, по мнению ученых Российской академии наук, помогает сдерживанию внутренних цен, но негативно сказывается на доходах бюджетной системы, издержках экспортеров, а также конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешнем рынках.

Согласно свежему ежеквартальному прогнозу Института хозяйственного прогнозирования РАН, равновесный курс находится в диапазоне от 60 до 65 рублей за доллар.

Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля