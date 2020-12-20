Сервис для онлайн-сделок с недвижимостью RealPrice привлек 100 млн рублей от Glorax Infotech

Проект RealPrice , разрабатывающий решение для проведения онлайн-сделок с недвижимостью, получил стартовые инвестиции от акселератора Glorax Infotech. Сумма финансирования составила 100 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Полученные средства будут направлены на масштабирование проекта и создание на его основе первой экосистемы на рынке недвижимости.

Планируется, что RealPrice позволит совершать сделки купли-продажи недвижимости, а также воспользоваться набором сопутствующих сервисов и услуг в режиме реального времени.

Сейчас на сайте проекта можно воспользоваться сервисами оценки недвижимости или юридической проверки. В дальнейшем, по заявлению разработчиков, на платформе появится набор услуг для совершения сделок «под ключ»: от реализации квартиры до последующего ее обустройства.

На данный момент большая часть сервисов находятся в стадии тестирования. При этом в большинство уже работающих опций, например, в оценку недвижимости и срочный выкуп — внедрена технология ИИ.

Отмечается, что с помощью сервиса будет возможно гарантировать сроки сделки при наличии у собственника пакета необходимых документов.

«Задача нашего проекта — это продемонстрировать, что большую часть процедур и действий на рынке недвижимости возможно безопасно и быстро провести в онлайн-режиме. Мы создаем не просто информационный портал, мы создаем экосистему», — рассказывает основатель RealPrice Екатерина Золотарева.



Сотрудничество акселератора Glorax Infotech и команды проекта началось в октябре этого года. По итогам третьего конкурсного отбора в акселератор было принято решение запустить пилотный проект со стартапом Realtyteka (первое название платформы).

Тестирование бизнес-модели сервиса проходило в рыночных условиях при участии партнерского агентства недвижимости. По итогам пилота было принято решение об инвестировании и масштабном выводе на рынок продукта под брендом RealPrice.

«Я увидел у стартапа Realtyteka потенциал экосистемы ... У команды широкая экспертиза в IT и рынке недвижимости. Такая синергия даст мощный старт проекту», — отмечает руководитель акселератора Glorax Infotech Андрей Биржин.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Реалтитека» было создано в декабре 2020 года. Учредителями компании являются Светалана Секирина и Екатерина Золотарева — 51% и 49% капитала соответственно. Гендиректор — Светалана Секирина.

Glorax Infotech — подразделение инвестиционной компании Glorax Group. Реализует собственные IT-проекты и проводит акселерацию высокотехнологичных стартапов с выводом на российский и международный рынок.

Фото: MIND AND I / Shutterstock