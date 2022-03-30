Онлайн-школа IT-профессий для детей Rebotica вышла на рынок Индии

Онлайн-школа IT-профессий для детей Rebotica начала работать на всей территории Индии — это первый выход компании на зарубежный рынок. О старте работы RB.RU сообщил представитель Rebotica.

В команде индийского представительства онлайн-школы работает более 20 человек: педагоги (10 человек), менеджеры по продажам, служба поддержки клиентов и менеджеры по развитию бизнеса. Число учеников школы превышает 50 человек.

Начало операций в регионе Rebotica осуществляет через локального представителя компании. Стратегическим советником проекта в стране стал Рошан Ганди — как сообщает Rebotica, «один из самых известных представителей Edtech-индустрии в Индии».

В период до открытия дочерней компании в Индии, которое планируется в течение 2022 года, Ганди будет взаимодействовать с местными официальными органами и осуществлять все финансовые операции по принятию платежей от учеников и выплатам педагогам.

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После окончания тестового периода компания планирует в течение года увеличить количество педагогов до 50 человек, а количество учеников — до 500. В России штат педагогов онлайн школы насчитывает более 200 человек, а количество учеников — более 2 тыс.

По данным statista, в 2021 году оборот рынка IT-услуг в Индии превысил $95 млрд, прогноз на 2022 год — увеличение этого показателя до $101 млрд. В стране работает около 3,5 тыс. компаний-разработчиков.

Rebotica — школа IT-профессий для детей. В 2017 году выпускник МГТУ им. Баумана Александр Киселев открыл курсы по робототехнике при московских школах. В 2020 году проект был полностью переведен в онлайн-формат, и в нем стали появляться другие IT-специализации. В мае 2021 официально начал работать под названием Rebotica.

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