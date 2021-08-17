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Капитализация группы «Тинькофф» превысила $20 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цена акций материнской компании «Тинькофф банка» достигла исторического максимума, а капитализация компании превысила $20 млрд. Около года назад Олег Тиньков говорил, что капитализации в $10 млрд TCS Group достигнет только к 2022 году.

Капитализация группы «Тинькофф» превысила $20 млрд

Цена одной акции TCS Group Holdings PLC на московской бирже к закрытию торгов во вторник достигла исторического максимума — 7421,9 рублей за бумагу. На лондонской бирже также был установлен рекорд — $105,5 за акцию.

Капитализация компании превысила $20 млрд. Меньше года назад Олег Тиньков – тогда еще контролирующий акционер TCS Group — заявил, что капитализации в $10 млрд компания достигнет к 2022 году. Этого результата TCS Group добилась в два раза быстрее — в феврале 2021 года.

Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером основанной им компании в 2021 году, конвертировав акции, тем самым уменьшив долю голосующих акций в своем портфеле с 94% до 35%.

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Фото: Shutterstock.com

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