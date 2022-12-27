В России компании установили рекорд по увольнениям и найму сотрудников

В июле-сентябре с крупных и средних российских компаний уволились 3,24 млн россиян, трудоустроились — 3,17 млн. Показатели достигли рекордного значения за 10 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Большая часть уволившихся — 2,5 млн человек — ушли по собственному желанию. Увольнение коснулось менее 1% — 26,6 тыс. человек.

По данным аналитиков, увольнения превысили трудоустройства на Камчатке, Мурманской области, Адыгее, НАО и Калмыкии. Разница между уволенными и трудоустроенными составила 75,1 тыс. человек.

Значительные потери сотрудников понесли сферы торговли, здравоохранения, соцуслуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения. Много новых сотрудников замечено в сферах образования, энергетики, ЖКХ и строительства.

С февраля 53% компаний-респондентов подняли оклады своим сотрудникам. 26% организаций, где существует индексация, увеличили зарплаты внепланово. При этом только 16% опрошенных снизили размер зарплат.

Исследование HeadHunter показало, что половина опрошенных трудоустроенных россиян недовольна размером своей зарплаты. По данным опроса, граждане, снимающие жилье, тратят половину своего оклада на оплату аренды.

Фото на обложке: Lee Charlie / Shutterstock