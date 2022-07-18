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«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай. Его качают по газопроводу «Сила Сибири» – контракт на увеличение поставок по нему до 48 млрд кубометров в год «Газпром» и китайская CNPC заключили в феврале.

«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай

О достижении рекордного показателя поставок газа в Китай «Газпром» сообщил в своем telegram-канале. При этом объем поставленного газа в кубометрах компания не назвала.

«Газпром» поставляет природный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Партнером «Газпрома» со стороны Китая является государственная нефтегазовая корпорация CNPC.

В феврале «Газпром» заключил с CNPC дополнительный контракт на увеличение поставок газа. Объем годовых поставок газа должен вырасти с 38 до 48 млрд кубометров в год. Контракт на поставки сроком на 30 лет компании заключили еще в 2014 году.

Фото на обложке: PX Media / Shutterstock

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