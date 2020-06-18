В Москве будет снижена стоимость проезда на одной из линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил эксперимент по уменьшению стоимости проезда на одной из линий метро. Начало пилота запланировано на сентябрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта столицы .

Снижение стоимости проезда запланировано на утренние внепиковые часы для перераспределения нагрузки. При этом в департаменте надеются, что часть работодателей сможет изменить режим работы сотрудников. Так, начало рабочего дня будет приходиться на более широкий интервал времени — с 6 утра и до 12 часов дня.

Запуск проекта запланирован на сентябрь 2020 года. Если эксперимент удастся, то подобная практика будет распространена на другие загруженные станции и перегоны.

Данная мера также направлена на стимулирование активных способов перемещения по городу. По данным департамента, в период эпидемии в городе сильно вырос автомобильный трафик — 64% горожан считают этот вид транспорта самым безопасным сейчас. Это, в свою очередь, ведет к загрязнению воздуха и заболеваниям из-за малоподвижного образа жизни.

В качестве дополнительной стимулирующей меры с 18 июня на 30% будет снижена стоимость проката городских велосипедов до конца сезона. Продолжится строительство новых станций метро и МЦД.

Ранее также «Аэроэкспресс» снизил стоимость стандартного билета с 500 рублей до 300; бизнес-билета — с 1500 рублей до 800.

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