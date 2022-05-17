Бизнес предложил рефинансировать льготную ипотеку на новостройки

Федеральная компания «Этажи» предложила возможность снижать процент по ипотечному кредиту при изменении программы. Сейчас рефинансирование льготной ипотеки после снижения ставок по программе запрещено, оно возможно только по рыночным условиям.

Предложение представители компании направили в правительство и Центральный банк России, пишут «Известия», которые ознакомились с документом.

На сегодняшний день россияне, взявшие ипотечный кредит под 12%, не могут уменьшить ставку до 9%. И те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем.

Льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели два года назад в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. С лета 2021 года ставку подняли до 7%, параллельно снизив лимиты кредитов до трех млн во всех регионах, при этом изначально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составляли 12 млн рублей, а в других субъектах — 6 млн рублей.

С апреля стоимость кредитов после роста ключей ставки ЦБ увеличилась до 12% годовых, еще вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%.

По данным специалистов компании «Этажи», сейчас потенциальные заемщики откладывают покупку квартиры в ожидании нового сокращения ставок.

Чтобы изменить ситуацию риелторы предложили внести изменения в программу субсидирования ставки по ипотеке с господдержкой, позволив рефинансирование. Это в будущем позволит увеличить продажи по ипотеке на 20-30%.

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