Российские рестораторы попросили отсрочить выплату налогов

Владельцы ГК «Шоколадница» (включает «Ваби Саби» и «Кофе Хауз»), ПАО «Росинтер ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие), ГК «Грабли», сетей «Теремок» и «Андерсон» попросили премьера Михаила Мишустина ввести новые меры поддержки отрасли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

По словам участников рынка, предоставленные субсидии и отсрочки уплаты налогов помогли возобновить работу после снятия ограничений из-за пандемии на полгода.

В октябре трафик и выручка заведений снова начали падать, а полученных в июле-сентябре доходов хватило только на зарплаты, расчеты с поставщиками, частичное погашение долгов и просроченных процентов по кредитам, говорится в обращении.

«В компаниях проведены работы по сокращению расходов, однако, если прекратить выплаты по этим пунктам, бизнес остановится», — сообщили рестораторы.

Существующие в Налоговом кодексе инструменты не позволяют налоговой службе дать разрешение на дополнительную отсрочку по уплате налогов без обеспечения в виде банковских гарантий или под залог имущества. Банкиры, в свою очередь, не готовы брать на себя риски из-за низких финансовых показателей ресторанов и кафе и опасений новой волны пандемии, сообщается в письме.

Рестораторы попросили Мишустина обеспечить им дополнительные отсрочки по уплате налогов за этот год до января 2022 года без предоставления банковских гарантий и без залогов. Погашение долгов по налогам участники рынка предлагают реализовать равными долями в течение 2022 года.

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