Ритейлеры начали набирать универсальных работников из-за дефицита кадров: исследование

Из-за нехватки персонала ритейлеры стали набирать универсальных работников, которые могут исполнять обязанности нескольких специалистов. Об этом говорится в исследовании рынка труда в ритейле студии Producthub и hh.ru, на которое ссылается Shopper's.

Работодатели испытывают дефицит кадров, в частности, среди молодых специалистов, мигрантов и работников складов, утверждают эксперты. Чтобы привлечь персонал, ритейлеры вводят гибкие графики, а крупные торговые сети предлагают улучшенные соцпакеты, корпоративные мероприятия и обучающие программы.

Компании также чаще стараются нанимать сотрудников с российским гражданством. Причин несколько: рост зарплатных ожиданий среди мигрантов и трудности с их приемом на работу из-за дополнительных проверок и языкового барьера. Кроме того, тенденция может объясняться тем, что ряде регионов России мигрантам запрещено работать в торговле, сказано в исследовании.

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В исследовании также говорится, что дефицит кадров в розничной торговле начал усиливаться после пандемии COVID-19. Среди более глобальных причин авторы указали демографическую яму 1990-х годов, переток людей в зону военной операции на Украине, отъезд мигрантов из-за ослабления рубля и теракта в «Крокус Сити Холле» в марте, а также рост неполной занятости и самозанятости.

Для привлечения сотрудников ритейлеры должны повышать зарплаты и внедрять гибкие графики, утверждают исследователи. Также компаниям нужно инвестировать в обучение — чем лучше обучены сотрудники, тем легче будет решать проблемы, резюмировали авторы.

По данным совместного исследования ПЭК и hh.ru, в первой половине 2024 года дефицит кадров в розничной торговле превысил 1 млн человек. В октябре первый замгендиректора X5 Group (владеет в том числе «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком») Владимир Салахутдинов называл цифру в 500 тыс. работников, включая сферу логистики.