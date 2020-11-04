Депутаты предложили освободить от НДС российских интернет-продавцов

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты НДС российских торговых интернет-компаний. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Освобождение отечественных онлайн-ритейлеров от обязательства уплачивать НДС создаст для них равные условия по уплате налогов с иностранными фирмами, считают авторы документа – депутаты Госдумы от партии ЛДПР.

«Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям. Российские онлайн-ритейлеры платят НДС, что ставит их в неравное положение по сравнению с зарубежными онлайн-ритейлерами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С 1 января 2019 года ставка налога была повышена на 2 процентных пункта – с 18 до 20%.

Авторы законопроекта также считают, что освобождение от уплаты НДС российских интернет-продавцов выровняет конкурентные условия на рынке, что будет способствовать снижению цен на товары при покупках онлайн.

«Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизит загруженность транспортной инфраструктуры. Отсутствие очередей и дополнительных контактов благотворно скажется на здоровье наших граждан», – сообщается в пояснительной записке.

По данным Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, в 2018 году объем российского рынка интернет-торговли составил 1,3 трлн рублей. Иностранные интернет-ритейлеры получили от россиян платежи за товары на общую сумму 363 млрд рублей.

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