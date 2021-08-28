Производитель электропикапов Rivian подготовил выход на IPO с оценкой в $70-80 млрд

Производитель электромобилей Rivian собрал все необходимые документы и подал заявку на проведение IPO в США. Точно не известно, когда компания выйдет на биржу, но это может случиться уже в ближайшие недели.

Rivian выйдет на IPO с оценкой в $70-80 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Капитализация компании будет больше, чем у General Motors, крупнейшего производителя автомобилей в США, но все же заметно уступит таковой у ее главного конкурента – Tesla (почти $700 млрд).

Rivian была основана в 2009 году, с тех пор ей удалось привлечь более $10 млрд инвестиций, $2,5 млрд из них – совсем недавно, эти деньги руководство планирует потратить на постройку новых заводов.

Примерно 10% компании владеет венчурный фонд Amazon –The Climate Pledge Fund. Именно для сервиса доставки Amazon компания выпустит 100 тыс. фургонов, некоторые из них, по данным CNN, уже вышли на американские дороги.

Также компания готовит к серийному производству электропикап R1T, внедорожник R1S и разрабатывает электромобиль для Ford.

Выходу на IPO Rivian не мешают серьезные проблемы. Во-первых, производство электромобилей должно было запуститься еще в 2020 году, но его отложили из-за пандемии на этот июнь, потом – на июль, а недавно сразу на сентябрь.

Во-вторых, компания Илона Маска Tesla в июле обвинила Rivian в промышленном шпионаже (в Rivian работают 178 бывших сотрудников Tesla, которые якобы могли украсть и передать конфиденциальные данные о старом работодтеле новому). Также Tesla разрабатывает электропикапы, аналогичные моделям Rivian.

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Фото: Rivian