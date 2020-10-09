«Росатом» выйдет на туристический рынок и запустит цифровые платформы для отдыхающих
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР; «дочка» «Росатома», развивающая технологии интернета вещей в городском хозяйстве) к 2030 году планирует запустить в 15 городах страны собственные туристические IT-системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на представителя компании.
Объем предполагаемых инвестиций не раскрывается.
«Мы готовы вкладываться в инфраструктуру, в цифровизацию туристических сервисов одновременно с цифровизацией городской среды», — сообщил представитель компании.
Источник газеты в госкорпорации рассказал, что в течение десяти лет после запуска платформы «Росатом» хочет получить 2,5 млрд рублей выручки от проекта за счет интеграции и привлечения локальных участников рынка: турфирм, гостиниц и ресторанов.
Согласно презентации проекта, в каждом городе туристическая IT-система будет включать в себя три направления:
- Мобильное приложение под iOS и Android с картой достопримечательностей, экскурсионными маршрутами и модулем дополненной реальности: пользователь сможет наводить камеру смартфона, например, на исторические здания и увидеть, как они выглядели раньше.
- Сеть туристических порталов городов с информацией о маршрутах экскурсий, гидах, исторических фактах и картой с местами притяжения туристов, в число которых войдут рестораны, кафе и гостиницы.
- Сеть уличных интерактивных экранов. На них будет выводиться та же информация, что и в приложении, плюс транспортная навигация. Система в перспективе должна работать на платформе «Умный город», которую РИР уже запустила в Сарове и готовит к запуску в других городах, связанных с атомной промышленностью.
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