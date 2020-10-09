АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР; «дочка» «Росатома», развивающая технологии интернета вещей в городском хозяйстве) к 2030 году планирует запустить в 15 городах страны собственные туристические IT-системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на представителя компании.

«Росатом» выйдет на туристический рынок и запустит цифровые платформы для отдыхающих