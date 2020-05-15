К участию приглашаются социальные предприниматели и НКО, работающие не менее шести месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, с действующими бизнес-проектами, направленными на помощь людям с инвалидностью. Прием заявок до 21 июня.

Росбанк совместно с Impact Hub Moscow запустили конкурсную программу для компаний и организаций в сфере инклюзии