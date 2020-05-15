Росбанк совместно с Impact Hub Moscow запустили конкурсную программу для компаний и организаций в сфере инклюзии
К участию приглашаются социальные предприниматели и НКО, работающие не менее шести месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, с действующими бизнес-проектами, направленными на помощь людям с инвалидностью. Прием заявок до 21 июня.
Цель проекта – помочь социальным предприятиям и НКО, улучшающим жизнь людей с инвалидностью, создать финансово устойчивые бизнес-модели и новые возможности для развития и масштабирования.
По итогам отбора жюри экспертов выберет 16 проектов, которые пройдут интенсивную программу развития.
При выборе финалистов учитывается:
- социальная значимость проекта;
- эффективность;
- инновационность предлагаемого решения;
- перспективы финансовой устойчивости;
- потенциал команды.
Онлайн-обучение пройдет в течение 12 недель по восьми тематическим модулям:
- социальный вклад бизнеса;
- финансы;
- развитие продукта;
- продажи;
- продвижение;
- работа с командой;
- публичные выступления;
- использование интернет-технологий.
Обучающая программа для проектов прошедших отбор начнется осенью с онлайн-конференции и завершится сессией финальных питчей перед экспертами и членами жюри.
Подать заявку можно на сайте программы.
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