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Росбанк совместно с Impact Hub Moscow запустили конкурсную программу для компаний и организаций в сфере инклюзии

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

К участию приглашаются социальные предприниматели и НКО, работающие не менее шести месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, с действующими бизнес-проектами, направленными на помощь людям с инвалидностью. Прием заявок до 21 июня.

Росбанк совместно с Impact Hub Moscow запустили конкурсную программу для компаний и организаций в сфере инклюзии

Цель проекта – помочь социальным предприятиям и НКО, улучшающим жизнь людей с инвалидностью, создать финансово устойчивые бизнес-модели и новые возможности для развития и масштабирования.

По итогам отбора жюри экспертов выберет 16 проектов, которые пройдут интенсивную программу развития. 

При выборе финалистов учитывается:

  • социальная значимость проекта; 
  • эффективность;
  • инновационность предлагаемого решения; 
  • перспективы финансовой устойчивости;
  • потенциал команды.

Онлайн-обучение пройдет в течение 12 недель по восьми тематическим модулям:

  • социальный вклад бизнеса; 
  • финансы;
  • развитие продукта;
  • продажи;
  • продвижение;
  • работа с командой; 
  • публичные выступления;
  • использование интернет-технологий. 

Обучающая программа для проектов прошедших отбор начнется осенью с онлайн-конференции и завершится сессией финальных питчей перед экспертами и членами жюри. 


Подать заявку можно на сайте программы.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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20 мая 2020

HR Startup Competition

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