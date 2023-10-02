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Росбанк назвал сумму вложений во внедрение цифрового рубля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росбанк потратил за два года свыше 150 млн рублей на внедрение цифрового рубля. Больше всего потратили на информационную безопасность, построение шлюза между банком и ЦБ, а также оплату услуг узкоспециализированных специалистов.

Росбанк назвал сумму вложений во внедрение цифрового рубля

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора изменениям, инновациям и управлению данными банка Ольги Маховой на международном банковском форуме Ассоциации банков России.

По ее словам, каждая транзакция подписывается электронной цифровой подписью, а для того, чтобы сделать подпись для каждой такой онлайн-операции, требуется в принципе другая инфраструктура ИБ.

Значительные средства потрачены в том числе на оплату услуг узкоспециализированных специалистов, которые разбираются в подобных технологиях.

С 1 августа 2023 года начали действовать основные положения закона, который позволяет рассчитываться цифровыми рублями в России. Эта валюта полностью контролируется Банком России и представляет собой третью форму российской валюты после наличных и безналичных денег. Центральный банк планирует, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а переводы в цифровых рублях будут бесплатными.

ЦБ начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. В августе текущего года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

Фото на обложке: Unsplash

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