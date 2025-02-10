Роскомнадзор обучит сотрудников навыкам киберразведки

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора обучит своих сотрудников навыкам киберразведки. Соответствующий тендер опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок. Внимание на это обратил Forbes.

По данным реестра, ГРЧЦ открыл тендер на обучение сотрудников навыкам OSINT (open source intelligence, поиск и анализ информации из открытых источников). Начальная цена лота составляет 597 тыс. рублей. В техзадании указано, что 40-часовой курс рассчитан на 11 сотрудников.

После обучения они должны научиться пользоваться источниками информации, находить и анализировать данные, а также владеть практическими методами киберразведки. В числе тем для изучения: поиск имени человека, адреса, автомобиля, никнейма, фотографии и геолокации, методология поиска по соцсетям, форумам и блогам, базам данных, георазведка, анализ сайтов, работа в даркнете, а также деловая и конкурентная разведка (проверка физических и юридических лиц).

Сотрудников ГРЧЦ также научат составлять «поведенческий портрет человека». Они будут выявлять ценности и убеждения, особенности мышления и моделей поведения, оценивать риски и благонадежность. Также в курс включен анализ интересов, контента и «иных продуктов активности человека» в интернете.

Власти расширяют функционал Роскомнадзора и Минцифры «с учетом текущих реалий», заявил Forbes руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, сейчас эти ведомства занимаются «предупреждением, выявлением дезинформации и информационной безопасностью», поэтому изучение OSINT-методик очень актуально.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в разговоре с изданием обратил внимание, что обучать будут всего 11 человек, тогда как в центре работает больше 4 тыс. По его мнению, это значит, что Роскомнадзор сформирует специализированное подразделение аналитиков с такими навыками.

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