Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Роскомнадзор обучит сотрудников навыкам киберразведки

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора обучит своих сотрудников навыкам киберразведки. Соответствующий тендер опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок. Внимание на это обратил Forbes.

Роскомнадзор обучит сотрудников навыкам киберразведки
  1. Новости

По данным реестра, ГРЧЦ открыл тендер на обучение сотрудников навыкам OSINT (open source intelligence, поиск и анализ информации из открытых источников). Начальная цена лота составляет 597 тыс. рублей. В техзадании указано, что 40-часовой курс рассчитан на 11 сотрудников.

После обучения они должны научиться пользоваться источниками информации, находить и анализировать данные, а также владеть практическими методами киберразведки. В числе тем для изучения: поиск имени человека, адреса, автомобиля, никнейма, фотографии и геолокации, методология поиска по соцсетям, форумам и блогам, базам данных, георазведка, анализ сайтов, работа в даркнете, а также деловая и конкурентная разведка (проверка физических и юридических лиц).

Сотрудников ГРЧЦ также научат составлять «поведенческий портрет человека». Они будут выявлять ценности и убеждения, особенности мышления и моделей поведения, оценивать риски и благонадежность. Также в курс включен анализ интересов, контента и «иных продуктов активности человека» в интернете.

Власти расширяют функционал Роскомнадзора и Минцифры «с учетом текущих реалий», заявил Forbes руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, сейчас эти ведомства занимаются «предупреждением, выявлением дезинформации и информационной безопасностью», поэтому изучение OSINT-методик очень актуально.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в разговоре с изданием обратил внимание, что обучать будут всего 11 человек, тогда как в центре работает больше 4 тыс. По его мнению, это значит, что Роскомнадзор сформирует специализированное подразделение аналитиков с такими навыками.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме