«Роскосмос» создал нового оператора спутниковой связи

Оператор создан путем реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия спутниковой системы «Гонец» и британской компании OneWeb «в связи с завершением сотрудничества Роскосмоса и OneWeb».

Компания будет эксплуатировать и предоставлять услуги на базе систем федерального проекта «Сфера», который правительство РФ одобрило 6 апреля.

Оператор будет сотрудничать с ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы». «Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги "в рамках одного окна"», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

В начале марта «Роскосмоса» и OneWeb разорвали сотрудничество. Госкорпорация отменила запуск британских спутников связи на своих ракетах с Байконура из-за того, что OneWeb не предоставила гарантии того, что они не будут использоваться в военных целях.

Позднее британская компания подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской SpaceX.

Проект «Сфера» предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. Планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонец» и ряд других систем связи и доступа в интернет.

Федеральный бюджет на 2022–2024 гг. предусматривает финансирование проекта в размере 7 млрд рублей в год. При этом общий объем финансирования (включая небюджетные инвестиции) достигнет 180 млрд рублей.

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