«Роскосмос» создал нового оператора спутниковой связи

«Роскосмос» создал национального оператора спутниковой программы. Его полное название — «Сфера — космические информационные технологии» (ООО «Сфера»), сообщает пресс-служба госкорпорации.
Оператор создан путем реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия спутниковой системы «Гонец» и британской компании OneWeb «в связи с завершением сотрудничества Роскосмоса и OneWeb».
Компания будет эксплуатировать и предоставлять услуги на базе систем федерального проекта «Сфера», который правительство РФ одобрило 6 апреля.
Оператор будет сотрудничать с ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы». «Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги "в рамках одного окна"», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
В начале марта «Роскосмоса» и OneWeb разорвали сотрудничество. Госкорпорация отменила запуск британских спутников связи на своих ракетах с Байконура из-за того, что OneWeb не предоставила гарантии того, что они не будут использоваться в военных целях.
Позднее британская компания подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской SpaceX.
Проект «Сфера» предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. Планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонец» и ряд других систем связи и доступа в интернет.
Федеральный бюджет на 2022–2024 гг. предусматривает финансирование проекта в размере 7 млрд рублей в год. При этом общий объем финансирования (включая небюджетные инвестиции) достигнет 180 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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