Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе предприятий общепита. На начальном этапе ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 кв м, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе кафе и ресторанов