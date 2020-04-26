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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе кафе и ресторанов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе предприятий общепита. На начальном этапе ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 кв м, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе кафе и ресторанов

На первом этапе, по планам Роспотребнадзора, должны начать работать заведения, насчитывающие не больше пяти столиков на 1-2 места. Расстояние между столами должно быть не меньше 1 м.

При этом массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть под запретом.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — рассказали в ведомстве.

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