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«Россельхозбанк» запускает AgroCode — хакатон, конкурс идей, чемпионат и конференция в сфере агротехнологий пройдут онлайн

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Кристина Логвина

С 11 по 13 декабря состоится AgroCode — технологическое мероприятие в области AgroTech. Все, кто интересуется инновациями в сельском хозяйстве, смогут присоединиться к хакатону Agro Hack, представить свою идею на конкурсе Agro Idea, принять участие в студенческом чемпионате по работе с большими данными Data Science Cup или посетить конференцию AgroTech Conference. Общий призовой фонд составляет 1,37 млн рублей. Мероприятия пройдут в онлайн-формате. 

Регистрация на сайте agro-code.ru

«Россельхозбанк» запускает AgroCode — хакатон, конкурс идей, чемпионат и конференция в сфере агротехнологий пройдут онлайн

Хакатон Agro Hack

Подать заявку на участие в онлайн-хакатоне могут команды или отдельные специалисты — frontent-, backend- и мобильные разработчики, дизайнеры и аналитики. Организаторы объединят индивидуальных участников в группы перед мероприятием. 

Эксперты изучат заявки и выберут по десять команд для каждого трека, которые пройдут в финал Agro Hack. Во время онлайн-хакатона за 40 часов участники решат одну из шести задач от партнеров:

  1. Обучить нейросеть определять больные яблони по фотографии листа. Команды создадут прототип сервиса, которой с помощью фотографий сможет определять, больно растение или нет. Организаторы предоставят размеченный датасет. (Партнер задачи –   Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)
  2. Разработать программу, которая поможет группе дронов равномерно обрабатывать поля. Команды напишут план полета для дронов-опрыскивателей, чтобы они быстро и эффективно распределили средство для защиты растений по полю заданной формы. Полетное задание участников проверят на симуляторе.(Партнер задачи – Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)
  3. Разработать приложения для повышения урожайности космической клубники.  Участникам предстоит предложить решение, которое позволяет максимизировать урожай и не допустить гибель растений. (Партнер задачи – Accenture)
  4. Спроектировать рекомендательный сервис для фермеров, помогающий определять лучшее место для сельскохозяйственной культуры. Необходимо придумать простой сервис, который поможет аграриям повысить урожайность.  (Партнер задачи – Interra)
  5. Разработать алгоритм определения заболоченных  участков сельскохозяйственных угодий. Необходимо придумать решение, которое позволит фермерам дистанционно оценивать площадь переувлажненных участков земли. (Партнер задачи – Digital Agro)
  6. Создать систему для выбора эффективной агростратегии. Необходимо придумать решение, которое позволит собирать данные о новых технологиях в сфере сельского хозяйства из открытых источников и выбирать из них самые перспективные, используя фильтры. (Партнер задачи – Digital Agro)

Победители каждого трека получат по 150 тыс. рублей.

Конкурс идей Agro Idea

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно описать идею полезного для сельского хозяйства IT-продукта или сервиса и подать заявку до 3 декабря. С 7 по 12 декабря десять авторов лучших идей пообщаются с экспертами «Россельхозбанка», усовершенствуют презентации, подготовят выступления.

Во время финала 13 декабря участники представят свои идеи экспертам. Жюри выберет трех победителей, которые получат по 50 тыс. рублей.

Принять участие в конкурсе могут команды стартапов, продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи, аналитики, а также студенты.

Студенческий чемпионат Data Science Cup

Присоединиться к чемпионату могут студенты российских вузов. Участникам предстоит решить одну из задач с помощью инструментов Data Science и протестировать ее на выборке данных. 

Студенты придумают две математические модели:

  • систему, которая позволит предсказывать развитие сельскохозяйственной культуры с помощью индекса вегетации;
  • алгоритм, помогающий определять состояние лимонов по фотографиям.

Победители получат денежные призы:

  1. 70 тыс. рублей за первое место.
  2. 50 тыс. рублей за второе место.
  3. 40 тыс. рублей за третье место.

Предварительная регистрация продлится до 18 ноября. Затем организаторы раздадут задания, а участники смогут загружать и редактировать свои решения, а также следить за своим рейтингом на сайте. 

Чемпионат завершится 11 декабря — до этого момента необходимо загрузить окончательный вариант работы.

AgroTech Conference

11 декабря в рамках Agro Code пройдет конференция, посвященная новым технологиям в агроиндустрии. Программа скоро появится на сайте.

Узнать условия участия в соревнованиях, посмотреть программу и подать заявку можно на сайте AgroCode.

Технологический партнер хакатона – Selectel

 

 Фото на обложке: Unsplash

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