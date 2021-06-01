Доля инвестиций в средствах россиян может достичь 40% — ВТБ

На российский фондовый рынок могут поступить до 8 трлн рублей от частных инвесторов, а доля инвестиций в средствах граждан может вырасти с 20 до 40%.

В ближайшее время не стоит ожидать окончания биржевого бума, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

Нам кажется, что бум не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн рублей частных сбережений на рынок в ближайшие три года.

Костин добавил, что ВТБ рассчитывает на рост брокерских счетов более, чем на 2 трлн рублей за это время. Также банкир отметил необходимость ограничений для неопытных инвесторов.

Безусловно, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, в отношении этих покупок. Мы ведем работу с Центральным банком относительно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Тем не менее, по мнению Костина, рынок будет «неминуемо» расти, и основным ограничением для привлечения новых клиентов станет уровень развития технологий.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!