Росстат подсчитал количество ИП в России на конец 2020 года

Число индивидуальных предпринимателей в России по итогам 2020 года составило более 2,3 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. За год они заработали 20,2 млрд рублей.

Число индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность в 2020 году, составило чуть более 2,3 млн человек. У них работало в качестве наемных сотрудников, партнеров и членов семьи, помогающих вести хозяйственную деятельность свыше 5,3 млн человек, включая самих индивидуальных предпринимателей.

Согласно данным Росстата, больше всего ИП насчитывается в Центральном федеральном округе — 626,2 тыс. Наименьшее количество ИП зарегистрировано в Дальневосточном федеральном округе — 126,1 тыс. Общая выручка ИП за 2020 год превысила 20,2 млрд рублей.

Число малых и микропредприятий в 2020 году составило более 1,4 млн компаний, в которых работали 10,3 млн человек. Выручка малого бизнеса составила 48,9 трлн рублей, а инвестиции — почти 1,9 трлн рублей

Экономическая перепись малого бизнеса была проведена статистическим ведомством в апреле 2021 года. В ней приняли участие все категории ИП, микро- и малые предприятия, которые предоставили информацию о выручке, численности работников и другие данные.

При этом 10% ИП и малых предприятий прошли перепись через портал госуслуг, который впервые использовался для сбора этой отчетности. Полные результаты переписи малого бизнеса будут опубликованы в июне 2022 года.

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