«Ростех» создаст фонд для инвестиций в EdTech и HR-Tech

Структуры «Ростеха» планируют создать фонд для инвестиций в проекты онлайн-обучения (EdTech) и цифровизации рекрутинга (HR-Tech), объем которого составит до 4 млрд рублей. Госкорпорация уже ищет венчурных партнеров в России и за рубежом.

Об этом сообщили источники «Коммерсанта». Эксперты считают, что «Ростех» потенциально может покупать стартапы как для корпоративного образования своих сотрудников и поиска кадров, так и для заработка.

«Ростех» участвует в ряде крупных государственных проектов по цифровизации образовательной среды, и синергия со стартапами в сфере цифрового образования потенциально может помочь увеличить выручку от уже запущенных госкорпорацией проектов, считает партнер онлайн-школы Skyeng Александр Ларьяновский.

Однако он сомневается, что государственные инвестиционные фонды в этой сфере будут удачными: «госструктуры работают с меньшим горизонтом планирования, к тому же они находятся под надзором целого ряда органов и поэтому не мотивированы делать рискованные инвестиции». По оценке Александра Ларьяновского, ежегодно в России появляется 50–80 стартапов в EdTech, из которых выживает не более 10%.

По итогам 2020 года объем рынка EdTech в России составил 54 млрд рублей. Объемы HR-Tech-рынка в России, по данным экспертов издания, составляют примерно $500 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: fizkes / Shutterstock