«Ростех» разработает платформу для «умного» дома на базе технологии интернета вещей

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха» приступил к созданию системы интеллектуального управления бытовой техникой, сообщила пресс-служба госкорпорации. Решение на базе технологии интернета вещей позволит дистанционно контролировать устройства для дома с помощью мобильного телефона или планшета.

Планируется разработать унифицированный типоряд контроллеров крупной электронной бытовой техники. По данным «Ростеха», сегодня производителям приходится закупать эти компоненты за рубежом. Также будет разработано программное обеспечение. Система позволит создавать новые модели приборов для дома, в том числе с функциями интеллектуального управления.

Разработкой и организацией серийного производства системы займется ОАО «Авангард». Предприятие заключило соглашение с Минпромторгом на частичную компенсацию затрат на разработку и запуск серийного производств за счет субсидии.

На первом этапе проекта будет создана система с функциями дистанционного запуска и контроля для кухонной техники. Она сможет автоматически подбирать оптимальные параметры под разные задачи и виды продуктов. Другим преимуществом системы станет возможность загрузки и хранения рецептов, а также добавления собственных.

По предварительным расчетам «Ростеха», уже в первый год серийного производства объем продаж систем превысит 250 млн рублей. Спрос на подобные платформы растет из года в год, поэтому госкорпорация уверена, что новая разработка будет максимально востребована.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий

Фото: Pexels