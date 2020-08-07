«Ростелеком» купит долю в поставщике решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% в «Фастеке». Это поставщик программных решений в области управления ЖКХ. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Ключевые активы «Фастека» — проприетарное ПО в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением.

«Ростелеком» уже пользуется продуктами компании в рамках реализации проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

Покупка доли в «Фастеке» позволит усилить продуктовую линейку «Ростелекома» в сфере цифровизации ЖКХ и позиции в этом сегменте рынка, отметили в пресс-службе оператора.

Ранее «Ростелеком» вложился в поставщика программных решений в области управления ЖКХ «Форкам». Оператор также получил 51% в компании.

Фото: Essffes / Shutterstock