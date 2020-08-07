Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Ростелеком» купит долю в поставщике решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% в «Фастеке». Это поставщик программных решений в области управления ЖКХ. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком» купит долю в поставщике решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

Ключевые активы «Фастека» — проприетарное ПО в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением.

«Ростелеком» уже пользуется продуктами компании в рамках реализации проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

Покупка доли в «Фастеке» позволит усилить продуктовую линейку «Ростелекома» в сфере цифровизации ЖКХ и позиции в этом сегменте рынка, отметили в пресс-службе оператора.

Ранее «Ростелеком» вложился в поставщика программных решений в области управления ЖКХ «Форкам». Оператор также получил 51% в компании.

Фото: Essffes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма