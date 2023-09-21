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Мосбиржа с 25 сентября запустит торги арабским дирхамом с расчетом в рублях

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа с 25 сентября запустит торги арабским дирхамом с расчетом в российских рублях. Расчеты будут производиться по актуальному курсу Банка России. В таком же режиме на площадке уже проходят торги швейцарским франком – их запустили в июне.

Мосбиржа с 25 сентября запустит торги арабским дирхамом с расчетом в рублях

С 25 сентября на Мосбирже станут доступны торги дирхамом ОАЭ с расчетом в российских рублях по актуальному курсу Банка России. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Торги швейцарским франком в аналогичном режиме Мосбиржа запустила в июне, напомнили в пресс-службе. Новый инструмент рассчитан на широкий круг клиентов, которым нужно хеджировать спот-операции.

«Нововведение расширит возможности участников торгов и предоставит дополнительную гибкость в обслуживании клиентов, в том числе компаний – участников внешнеэкономической деятельности», – отметила Мосбиржа. 

Также с 25 сентября Мосбиржа начинает расчет внебиржевых сделок с центральным контрагентом по четырем валютным парам – турецкой лиры к российскому рублю, доллару США к турецкой лире, доллару США к гонконгскому доллару и гонконгскому доллару к российскому рублю.

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

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