Российский разработчик помог Интерполу в поимке киберпреступника, за которым охотились два года

Российский разработчик систем борьбы с киберпреступлениями помог Интерполу поймать киберпреступника, за которым охотились два года. Житель Марокко, уже находящийся под следствием, взламывал сайты и воровал личные, в том числе банковские, данные интернет-пользователей.

Киберпреступник использовал псевдоним Dr HeX и, как выяснилось, нарушал закон с 2009 года. За это время его жертвами стали тысячи интернет-пользователей.

Преступник совершал операции, связанные с фишингом, дефейсом сайтов, разработкой вредоносного программного обеспечения, мошенничеством и кражей данных банковских карт, уточнили в пресс-службе Group-IB – российской компании, оказавшей помощь в поимке преступника.

«В основе нашей философии нулевой терпимости к киберпреступлениям находится тезис о том, что необходимо не только защитить клиента от угроз, но и добиться того, чтобы злоумышленник, стоящий за этими преступлениями, был задержан и понес справедливое наказание», – отметил технический директор Group-IB Дмитрий Волков.

Вычислить преступника удалось путем длительной, последовательной и дедуктивной работы – от обнаружения фишинг-кита до графового анализа сетевой инфраструктуры.

«Арест подозреваемого стал возможен благодаря выдающейся работе следователей и сотрудничества, как с марокканской полицией, так и с нашими партнерами из частного сектора, среди которых – Group-IB», – заявил исполнительный директор Интерпола Стивен Кавана.

Преступником оказался житель Марокко, который уже находится под следствием.

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