Российский разработчик помог Интерполу в поимке киберпреступника, за которым охотились два года

Российский разработчик систем борьбы с киберпреступлениями помог Интерполу поймать киберпреступника, за которым охотились два года. Житель Марокко, уже находящийся под следствием, взламывал сайты и воровал личные, в том числе банковские, данные интернет-пользователей.
Киберпреступник использовал псевдоним Dr HeX и, как выяснилось, нарушал закон с 2009 года. За это время его жертвами стали тысячи интернет-пользователей.
Преступник совершал операции, связанные с фишингом, дефейсом сайтов, разработкой вредоносного программного обеспечения, мошенничеством и кражей данных банковских карт, уточнили в пресс-службе Group-IB – российской компании, оказавшей помощь в поимке преступника.
«В основе нашей философии нулевой терпимости к киберпреступлениям находится тезис о том, что необходимо не только защитить клиента от угроз, но и добиться того, чтобы злоумышленник, стоящий за этими преступлениями, был задержан и понес справедливое наказание», – отметил технический директор Group-IB Дмитрий Волков.
Вычислить преступника удалось путем длительной, последовательной и дедуктивной работы – от обнаружения фишинг-кита до графового анализа сетевой инфраструктуры.
«Арест подозреваемого стал возможен благодаря выдающейся работе следователей и сотрудничества, как с марокканской полицией, так и с нашими партнерами из частного сектора, среди которых – Group-IB», – заявил исполнительный директор Интерпола Стивен Кавана.
Преступником оказался житель Марокко, который уже находится под следствием.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta Тимура Сардарова выходит на рынок электротранспорта
- 2 Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США
- 3 В «Магните» начали тестировать весы, которые фотографируют и распознают продукты в пакетах
- 4 Тиктокеры присоединились к бойкоту «ВкусВилла», фаундеры в Facebook заступились за сеть
- 5 Сервис Total Recall поможет запомнить коллег