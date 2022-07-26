Россия полгода удерживает второе место в мире по скачиваниям VPN-сервисов

Россия заняла второе меcто по числу скачиваний VPN-сервисов в мире. В июле количество скачиваний превысило 12 млн раз. Под скачиванием имеется ввиду установка на одно устройство: один пользователь может скачать приложение на несколько гаджетов

Рост загрузок может быть связан как с увеличением их аудитории на фоне блокировки популярных ресурсов, так и с ограничениями в отношении популярных VPN, пишет РБК со ссылкой на статистику AppMagic.

С января первое место в рейтинге занимает Индия, в пятерку также входили Пакистан, Индонезия и США. Сервис не привел данные о количестве пользователей VPN, но сообщил общее число скачиваний из магазинов приложений с 2015 года.

По данным Security, 85% пользователей не заходят в сеть без VPN, 41% приобретает VPN для бизнеса. В феврале популяризатор идей кибербезопасности в компании Techwarn Анастасия Шкуро рассказывала, как выбрать лучший VPN-сервис.

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