Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю структуру Google — ООО «Гугл», передает агентство РИА Новости. Долг компании составляет 53,6 млрд рублей.
В мае 2022 года «Гугл» обратилась в суд, чтобы инициировать процедуру банкротства. Этот шаг объяснили арестом банковского счета компании, в результате чего работа офиса стала невозможной. Процедуру банкротства суд начал в сентябре того же года.
На конец августа, в реестр требований кредиторов включили голосующие требования на сумму порядка 20,2 млрд рублей. Основной голосующий кредитор — Федеральная налоговая служба.
В начале сентября временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский выявил признаки преднамеренного банкротства. Он указал на значительное снижение ликвидности организации — оно наблюдалось с декабря 2020 года.
По оценке управляющего, к этому времени долг компании по выплате дивидендов перед учредителями уже составлял 10 млн рублей.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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