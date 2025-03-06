Минпромторг может установить 20% долю российского вина в торговых сетях

Минпромторг РФ рассматривает возможность установить долю российского вина в торговых сетях на уровне 20% в рамках инициативы «российская полка», заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Министерство ожидает, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в рамках осенней сессии.

«Мы предлагаем начать с более умеренных объемов, для того чтобы посмотреть, как это будет работать. И, естественно, при развитии (производства российского) вина можем увеличивать этот процент, в том числе, как мне кажется, необходимую долю на рынке. Пока мы обсуждаем все-таки объем 20%», — передает слова Чекушова «Интерфакс».

Некоторые представители винодельческой отрасли, включая экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, считают 20% недостаточным и предлагают увеличить долю до 70% за семь лет. Однако Чекушов подчеркнул, что важно поддерживать отечественного производителя, не нанося ущерба потребителям и торговым компаниям.

Он также отметил, что изменения в законодательстве по продаже российского вина включены в более широкий законопроект о «российской полке», который охватывает весь сектор потребительских товаров и предполагает установление гарантированной доли отечественной продукции как в офлайн, так и в онлайн-ритейле.

В октябре 2023 года бизнес раскритиковал законопроект о «российской полке». В Ассоциации компаний розничной торговли предупредили, что товары отечественного производства могут столкнуться с низким спросом из-за высокой стоимости и нестабильного качества.

В начале февраля в Госдуме призвали показывать российские товары первыми на маркетплейсах. Согласно законопроекту, маркетплейсы могут быть обязаны размещать российские товары на «первых пяти позициях» в своих каталогах.

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