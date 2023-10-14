Столица передаст технологии сервиса RUSSPASS для интеграции с Russia.Travel

Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах передать технологические разработки, используемые в туристическом сервисе RUSSPASS, департаментам Минэкономразвития и Минцифры, чтобы расширить и развить возможности портала Russia.Travel. В результате слияния должна получиться единая национальная туристическая система — более мощная, продвинутая и удобная для пользователей.

«За три года RUSSPASS вышел за рамки городского проекта: сейчас в нём представлены 85 регионов России. Сервис доступен на трёх языках: русском, английском и испанском. Так что это отличная база для национальной туристической экосистемы Russia.Travel», — пишет столичный мэр.

Цели новой платформы — объединение участников рынка и создание новых перспектив для развития внутреннего и въездного туризма.

Сервис RUSSPASS, на котором доступны покупка билетов, бронирование гостиниц, приобретение аудиоэкскурсий, информирование о новостях отрасли и бесплатных услугах, работает с 2020 года.

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