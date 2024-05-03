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Истории

От местных блюд до цифрового детокса: 7 трендов в глэмпинге

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Спрос на уникальные путешествия растет — это сделало популярным глэмпинг, который привлекает тех, кто хочет насладиться отдыхом на свежем воздухе в комфортных условиях. Рассказываем, что актуально в этом виде туризма.

От местных блюд до цифрового детокса: 7 трендов в глэмпинге

Экологичные подходы

Глэмпинги стремятся сохранить живописные места, которые помогают привлекать туристов, и пытаются уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Для этого они используют природные ресурсы, такие как солнечная энергия, системы сбора дождевой воды и биоразлагаемые продукты.

Роскошные удобства

Все больше локаций включают роскошные удобства, подобные тем, что встречаются в дорогих отелях. Среди них — удобные матрасы, личное джакузи, камины в палатке и собственные ванные комнаты. Это привлекает туристов, которые хотят отдохнуть на природе в комфортных условиях.

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Уникальные места для проживания

Для глэмпинга подходит множество уникальных вариантов проживания: от домиков на деревьях и юрт до трейлеров и эко-капсул. Такие объекты часто делают не только эстетичными, но и практичными. Они предлагают комфорт и незабываемые впечатления, которые не сравнятся с обычным кемпингом.

Местные блюда

Все больше локаций начинают предлагать изысканные блюда из местной кухни и ингредиентов. Некоторые предоставляют гостям частных поваров, другие — готовые наборы. Это не только придает отдыху нотку роскоши, но и привлекает тех, кто интересуется различными кулинарными традициями и любит новые ощущения.

Цифровой детокс

Хотя во многих глэмпингах доступен Wi-Fi и другие современные технологии, в то же время популярность набирает цифровой детокс.

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Некоторые локации предлагают зоны с ограниченным подключением к интернету и даже без него, побуждая гостей отложить цифровые устройства и воссоединиться с природой. Эта тенденция особенно привлекает тех, кто хочет отдохнуть от необходимости постоянно быть на связи в повседневной жизни.

Приключения, доступные каждому

Глэмпинг становится доступным для более широкой аудитории, в том числе семей с маленькими детьми, пожилых туристов и людей с ограниченной подвижностью. Многие места для отдыха предлагают организованные мероприятия, такие как походы с гидом, туры по дикой природе и водные виды спорта.

Круглогодичный отдых

В отличие от традиционного кемпинга, который часто зависит от погодных условий, места для глэмпинга оборудованы таким образом, чтобы обеспечить комфортный отдых круглый год. Утепленные палатки, одеяла с подогревом и прочие удобства позволяют наслаждаться природой в любое время года.

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Фото на обложке: shine.graphics / Shutterstock

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