РВК выбрала управляющую компанию для медицинского фонда

«Российская Венчурная Компания» (РВК) выбрала «Юникорн Кэпитал Партнерс» в качестве партнера, который будет управлять инвестфондом в высокотехнологичные медицинские проекты. Фонд будет создан РВК вместе с Министерством промышленности РФ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе РВК.

Как сообщается, партнер обязуется привлечь в капитал фонда или портфельные компании со-инвестиций на сумму не меньше чем та, которая будет предоставлена РВК.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет с инвестиционным периодом в 5 лет. Вклад РВК в капитал нового фонда составит 4,5 млрд рублей.

Среди приоритетов фонда: создание новых лекарственных средств и фармацевтических технологий, разработка высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения для медицины.



Фонд будет инвестировать в российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+ (фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов), посевных стадий и на этапе доклинических исследований.

Отбор компании-партнера для фонда стартовал в июле 2019 года. Всего было подано три заявки.



В РВК отмечают, что при отборе особое внимание уделялось опыту управляющей команды в части инвестирования в фармацевтические и медицинские проекты.

«Государство последовательно оказывает поддержку высокотехнологичным стартапам в наиболее стратегически важных для страны направлениях, к которым, безусловно, относится медицина и фармацевтика. Мы благодарны РВК и отборочной комиссии за высокую оценку нашей заявки и команды», — отметил генеральный директор «Юникорн Кэпитал Партнерс» Алексей Виноградов.

Ранее в этом году РВК отказалась подводить итоги конкурсного отбора управляющей компании для создания венчурного образовательного фонда на 7 млрд рублей. Совет директоров принял решение не выбирать победителя 12 декабря.