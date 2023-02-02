Работодатели назвали критерии для повышения зарплаты сотрудникам

Более половины компаний (52%) повышают зарплаты только отдельным сотрудникам, показал опрос сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру». Еще 40% сообщили, что в их организациях принято повышать зарплату всем сразу, а 8% готовы увеличить зарплаты, только если работники сами об этом попросят.
Среди компаний, которые готовы повышать зарплату, 42% отметили, что сумма, на которую рассчитывает сотрудник, будет зависеть от ситуации и складываться из множества факторов.
31% сообщили о повышении зарплаты на сумму до 10% от текущего дохода. Каждая пятая компания (21%) готова увеличить оклад на 10–20%. По 2% компаний готовы увеличить зарплаты сотрудников на 20–30%, 30–50% и даже на более чем 50% от текущего ежемесячного оклада.
Главные критерии повышения зарплаты сотруднику (множественный выбор):
- профессиональные достижения — 53%
- новые обязанности — 47%
- необходимость привести зарплаты в соответствие с рынком — 45%
- наличие соответствующих ресурсов у компании — 21%
- стаж работы в компании — 13%
- желание удержать сотрудника в компании — 12%
В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.
Фото на обложке: Unsplash
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